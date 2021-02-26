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Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, народними депутатами та представниками уряду щодо важливих законопроектів на виконання програми Президента

10 березня 2021 року - 19:10

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з Головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів щодо обговорення розгляду в парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми Глави держави. Зокрема, на пленарному тижні народні обранці розглянуть останній законопроект, який узаконить електронний паспорт у додатку «Дія». До речі, Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

«У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні», – зазначив Володимир Зеленський.

Також народні депутати розглянуть законопроекти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи. На нараді обговорили й необхідність напрацювання пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

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