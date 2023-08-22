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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи
Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

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Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Литви

23 серпня 2023 року - 14:28

Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, який прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

Глава Української держави подякував литовському колезі за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви для протидії повномасштабній російській агресії.

Було відзначено першочергову важливість військово-технічної допомоги, включно з навчанням і реабілітацією представників українських сил оборони. У цьому зв’язку Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією на полі бою та нагальними потребами українських захисників, а також подякував Гітанасу Наусєді за нещодавнє рішення Литовської Республіки стосовно довгострокової підтримки України. 

Володимир Зеленський відзначив високий рівень організації та проведення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі в липні, та подякував Гітанасу Наусєді за підтримку України в межах цього важливого заходу. У цьому контексті Глава Української держави висловив подяку за приєднання Литви до Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни.

Лідери підтвердили готовність до плідної взаємодії з реалізації Української формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, акцентуючи на розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Президент України високо оцінив здійснювані Литвою проекти з відбудови нашої країни та висловив сподівання на розширення цієї практики.

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Зустрічі Президента в День Державного прапора України та в межах ІІІ саміту Кримської платформи

23 серпня 2023 року - 11:32
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