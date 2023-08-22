Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Литви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, який прибув до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи.

Глава Української держави подякував литовському колезі за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви для протидії повномасштабній російській агресії.

Було відзначено першочергову важливість військово-технічної допомоги, включно з навчанням і реабілітацією представників українських сил оборони. У цьому зв’язку Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною ситуацією на полі бою та нагальними потребами українських захисників, а також подякував Гітанасу Наусєді за нещодавнє рішення Литовської Республіки стосовно довгострокової підтримки України.

Володимир Зеленський відзначив високий рівень організації та проведення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі в липні, та подякував Гітанасу Наусєді за підтримку України в межах цього важливого заходу. У цьому контексті Глава Української держави висловив подяку за приєднання Литви до Спільної декларації «Групи семи» про підтримку нашої країни.

Лідери підтвердили готовність до плідної взаємодії з реалізації Української формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили співпрацю в питаннях продовольчої безпеки, акцентуючи на розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи.

Президент України високо оцінив здійснювані Литвою проекти з відбудови нашої країни та висловив сподівання на розширення цієї практики.