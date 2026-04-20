Володимир Зеленський провів першу розмову з новим Президентом Чилі, під час якої йшлося про поглиблення двосторонньої співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим Президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав його зі вступом на посаду.

Глава держави подякував за підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності. Володимир Зеленський також відзначив приєднання Чилі до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент наголосив, що Україна вже має 10-річні безпекові домовленості з трьома країнами Близького Сходу й готова до такого ж партнерства із Чилі.

Лідери також детально обговорили інші можливі напрями поглиблення двосторонньої співпраці. Зокрема, ішлося про співробітництво в металургійній галузі, сільському господарстві, розвідці корисних копалин.

Володимир Зеленський і Хосе-Антоніо Каст-Ріст домовилися, що їхні команди обговорять подальші кроки в розвитку відносин між державами.