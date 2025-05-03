Володимир Зеленський провів розмову з Олафом Шольцом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Олафом Шольцом, який залишає посаду Федерального канцлера Німеччини.

Глава держави подякував за те, що впродовж усіх років війни Німеччина відіграє ключову роль у підтримці України, та окремо висловив вдячність за особисті зусилля Олафа Шольца.

Президент відзначив промову канцлера в Бундестазі 27 лютого 2022 року, історичну перерву на каву, яка допомогла відкрити шлях для переговорів про вступ України до ЄС, три батареї Patriot та інші засоби протиповітряної оборони, що допомогли захистити тисячі життів українців.

Володимир Зеленський подякував Олафу Шольцу за готовність і надалі підтримувати Україну й докладати всіх можливих зусиль.