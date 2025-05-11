Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів – звернення Президента
У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів – звернення Президента

11 травня 2025 року - 21:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV

12 травня 2025 року - 12:10

У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів – звернення Президента

11 травня 2025 року - 21:27

Італія розуміє, як важко, але важливо зберегти цивілізацію та спадок – Олена Зеленська у зверненні до учасників Венеційської бієнале

11 травня 2025 року - 09:30

Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

10 травня 2025 року - 22:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих
Участь Президента України та європейських лідерів у заходах у межах коаліції охочих

10 травня 2025 року - 10:42

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV

12 травня 2025 року - 12:10

Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV. Це була перша телефонна розмова Його Святості з лідером іноземної держави.

Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра й подякував за підтримку України та українського народу.

Президент висловив вдячність за слова Його Святості під час першого недільного благословення на площі Святого Петра про необхідність досягнення справедливого, справжнього й тривалого миру для України та звільнення полонених.

Глава держави розповів про те, що Росія депортувала й незаконно перемістила тисячі українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Папа Римський Лев XIV запевнив, що Святий Престол продовжить докладати зусиль для розв’язання всіх питань гуманітарного виміру.

Детальну увагу під час розмови приділили зусиллям заради миру. Володимир Зеленський поінформував про домовленість України та міжнародних партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив, що наша держава готова до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, і неодноразово це підкреслювала. Президент наголосив на тому, що Україна хоче закінчити війну, робить усе заради цього й очікує на відповідні кроки з боку Росії.

Глава держави запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну та наголосив, що це могло б принести справжню надію для українського народу.

Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

Версія для друку