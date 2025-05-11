Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Левом XIV. Це була перша телефонна розмова Його Святості з лідером іноземної держави.

Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з обранням на престол святого Петра й подякував за підтримку України та українського народу.

Президент висловив вдячність за слова Його Святості під час першого недільного благословення на площі Святого Петра про необхідність досягнення справедливого, справжнього й тривалого миру для України та звільнення полонених.

Глава держави розповів про те, що Росія депортувала й незаконно перемістила тисячі українських дітей. Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому. Папа Римський Лев XIV запевнив, що Святий Престол продовжить докладати зусиль для розв’язання всіх питань гуманітарного виміру.

Детальну увагу під час розмови приділили зусиллям заради миру. Володимир Зеленський поінформував про домовленість України та міжнародних партнерів про те, що відсьогодні має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, а також підтвердив, що наша держава готова до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, і неодноразово це підкреслювала. Президент наголосив на тому, що Україна хоче закінчити війну, робить усе заради цього й очікує на відповідні кроки з боку Росії.

Глава держави запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну та наголосив, що це могло б принести справжню надію для українського народу.

Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.