Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Глава держави подякував за солідарність з Україною та українцями й привітав ДРК із домовленістю з Руандою щодо миру, досягнутою за сприяння та посередництва Президента США Дональда Трампа.

Лідери говорили про важливість встановлення миру, повагу до суверенітету й територіальної цілісності та розвиток двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський зазначив, що в час війни українці здобули великий технологічний досвід і готові ним ділитися. Він запропонував співпрацю в галузі ОПК, агротехнологій, децентралізації енергетики та цифровізації державних послуг. Фелікс Чісекеді висловив зацікавленість з боку Демократичної Республіки Конго. Президенти домовилися, що їхні команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства.

Володимир Зеленський запросив Фелікса Чісекеді приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й детальніше все обговорити.