Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента

30 вересня 2025 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго

3 жовтня 2025 року - 16:28

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й реалізацію спільних інфраструктурних проєктів

2 жовтня 2025 року - 20:26

Президент обговорив із Прем’єр-міністром Португалії оборонну підтримку України

2 жовтня 2025 року - 19:46

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністеркою Данії спілкування з журналістами

2 жовтня 2025 року - 19:34

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго

3 жовтня 2025 року - 16:28

Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Глава держави подякував за солідарність з Україною та українцями й привітав ДРК із домовленістю з Руандою щодо миру, досягнутою за сприяння та посередництва Президента США Дональда Трампа.

Лідери говорили про важливість встановлення миру, повагу до суверенітету й територіальної цілісності та розвиток двосторонніх відносин.

Володимир Зеленський зазначив, що в час війни українці здобули великий технологічний досвід і готові ним ділитися. Він запропонував співпрацю в галузі ОПК, агротехнологій, децентралізації енергетики та цифровізації державних послуг. Фелікс Чісекеді висловив зацікавленість з боку Демократичної Республіки Конго. Президенти домовилися, що їхні команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства.

Володимир Зеленський запросив Фелікса Чісекеді приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й детальніше все обговорити.

Версія для друку