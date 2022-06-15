Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джозефом Байденом

Відбулася чергова телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом США Джозефом Байденом.

Глава Української держави подякував Президенту Сполучених Штатів Америки за лідерську позицію в підтримці нашої країни у протидії агресії з боку Російської Федерації, у боротьбі за свободу та право самостійно визначати своє майбутнє, а також за послідовну, незмінну підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський відзначив важливість та вчасність надання Сполученими Штатами додаткового пакету допомоги обсягом 1 млрд дол. США.

«Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором», – наголосив Президент України й подякував Джозефу Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Під час розмови Глава Української держави повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату «Рамштайн».

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

«Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні», – зазначив Глава держави.

Президент України окремо подякував Джозефу Байдену за рішення виділити 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню нашої країни, яке постраждало від російської агресії.

«Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога», – наголосив Володимир Зеленський.