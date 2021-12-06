Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Напередодні запланованих переговорів Президента США Джозефа Байдена з Президентом РФ Володимиром Путіним українська та американська сторони скоординували позиції з ключових питань.

Глава Української держави наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах нашої держави. Президент подякував за потужну підтримку з боку Сполучених Штатів, які системно привертають увагу світової спільноти до російської військової діяльності поблизу українського кордону та консолідують зусилля демократичних країн з метою недопущення ескалації.

Було акцентовано на важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони окремо торкнулися питання важливості посилення безпекової взаємодії, що сприяла б стримуванню агресивної поведінки з боку РФ щодо України.

Володимир Зеленський подякував американським союзникам за рішучу та незмінну дієву підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії.