Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Глава держави подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.