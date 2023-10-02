Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.
Глава держави подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України.
Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.
Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.
Сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.