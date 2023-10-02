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Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС
Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

2 жовтня 2023 року - 19:42

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Глава держави подякував іспанському народові та уряду за принципову політичну й військову підтримку України.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що головування Іспанії в Раді Європейського Союзу стане результативним у питанні початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сторони обговорили майбутні міжнародні події та актуальні безпекові питання спільного європейського порядку денного.

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