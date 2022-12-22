Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. До розмови також приєдналися: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен та міністр зовнішньої торгівлі та співпраці заради розвитку Нідерландів Лісьє Схрейнемахер.

Глава держави подякував за незмінну та вагому підтримку, яку Нідерланди надають Україні для протидії агресії РФ.

«Допомога Нідерландів дуже важлива для України. Вона посилює нашу обороноздатність і стійкість», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив рішення уряду Нідерландів надати Україні у 2023 році новий пакет допомоги обсягом 2,5 млрд євро, який, серед іншого, буде спрямований на підтримку в безпековій, гуманітарній сферах, а також на відновлення критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялися думками щодо подальших кроків у реалізації української формули миру. Глава держави наголосив, що першим і ключовим практичним кроком на шляху її втілення стане проведення глобального саміту миру.

«Пропоную об’єднати зусилля наших команд, щоб зробити формулу миру реальністю», – зазначив Глава держави.

Президент подякував за активну позицію Нідерландів у питанні відновлення справедливості щодо злочинів, скоєних Росією в Україні.

«Цінуємо нещодавню резолюцію нідерландського парламенту щодо лідерської ролі Нідерландів у завданні відновлення справедливості», – наголосив він.

Володимир Зеленський окремо повідомив Марку Рютте про ключові підсумки свого візиту до США.

Співрозмовники скоординували кроки на наступний рік для відсічі агресору та досягнення перемоги України.

Президент приділив особливу увагу першочерговим потребам нашої країни для досягнення українськими захисниками стратегічних цілей на полі бою.

Глава держави також поінформував про наслідки останніх російських атак на енергетичні об'єкти в Україні. Він подякував за оперативну допомогу Нідерландів із високовольтними трансформаторами та іншим обладнанням для відновлення роботи критичної інфраструктури.

Володимир Зеленський відзначив надзвичайну важливість подальшої допомоги з боку партнерів для стабілізації роботи української енергосистеми та проходження зимового періоду.