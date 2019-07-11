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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

5 серпня 2019 року - 18:51

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Глава держави привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії.

Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності.

Йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.

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