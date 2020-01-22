Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим.

Глава держави підтвердив зацікавленість у подальшому розвитку двостороннього політичного діалогу з Болгарією.

Крім того, Президент відзначив підтримку з боку Болгарії суверенітету та територіальної цілісності України, а також проведення політики невизнання незаконної анексії Криму.

Глава держави подякував за затримання 24 січня цього року болгарськими правоохоронними органами спільно з українськими колегами громадянина України Олексія Левіна за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк та висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну.

Під час розмови Володимир Зеленський високо оцінив оздоровлення в Болгарії в межах Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації 190 поранених українських військовослужбовців.

Окремо було відзначено важливість зміцнення двосторонньої торговельно-економічної співпраці, обсяги якої у 2019 році вперше за останнє десятиліття прогнозовано перевищать $1 млрд. Її подальшій активізації сприятиме проведення чергового засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного співробітництва. Великі перспективи співпраці також є у галузях транспорту та туризму.

Президент подякував Бойко Борисову за розуміння державної політики України у сфері освіти та державної мови. Сторони підтвердили готовність сприяти всебічному розвитку національних меншин.