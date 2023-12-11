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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Італії

13 грудня 2023 року - 22:19

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. 

Напередодні важливого засідання Європейської ради 14–15 грудня в Брюсселі сторони скоординували позиції, а також обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для започаткування переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС. 

Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що зусилля України на шляху до започаткування переговорів будуть справедливо оцінені й лідери Євросоюзу ухвалять відповідне історичне рішення. 

«Україна виконала свою частину зобов’язань. Ми вкотре довели, що здатні попри безпрецедентні виклики досягати вражаючих результатів на нашому шляху до ЄС. Вірю в те, що єдність превалюватиме на завтрашньому засіданні Європейської ради і Європейський Союз укотре підтвердить свою силу та лідерство», – заявив Глава держави.  

Сторони обмінялися думками щодо імплементації пунктів Формули миру, а також стосовно підготовки Глобального саміту миру. 
 

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