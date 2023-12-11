Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Напередодні важливого засідання Європейської ради 14–15 грудня в Брюсселі сторони скоординували позиції, а також обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для започаткування переговорів щодо вступу нашої країни в ЄС.

Володимир Зеленський висловив сподівання на те, що зусилля України на шляху до започаткування переговорів будуть справедливо оцінені й лідери Євросоюзу ухвалять відповідне історичне рішення.

«Україна виконала свою частину зобов’язань. Ми вкотре довели, що здатні попри безпрецедентні виклики досягати вражаючих результатів на нашому шляху до ЄС. Вірю в те, що єдність превалюватиме на завтрашньому засіданні Європейської ради і Європейський Союз укотре підтвердить свою силу та лідерство», – заявив Глава держави.

Сторони обмінялися думками щодо імплементації пунктів Формули миру, а також стосовно підготовки Глобального саміту миру.

