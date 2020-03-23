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Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу
Звернення Президента України щодо забезпечення засобами, необхідними для боротьби з поширенням коронавірусу

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки

26 березня 2020 року - 16:43

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.
Глава Української держави поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає Україна з метою протидії поширенню коронавірусу та збереження здоров’я людей.
Володимир Зеленський висловив Ільхаму Алієву подяку за сприяння з боку Азербайджану в питанні евакуації українців.
Він також подякував за те, що азербайджанські інвестори та великий бізнес, незважаючи на складну ситуацію, продовжують свою діяльність в Україні та реалізують важливі проекти.
Президенти домовилися про подальшу координацію зусиль та допомогу в питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

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