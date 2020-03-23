Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глава Української держави поінформував співрозмовника про заходи, яких вживає Україна з метою протидії поширенню коронавірусу та збереження здоров’я людей.

Володимир Зеленський висловив Ільхаму Алієву подяку за сприяння з боку Азербайджану в питанні евакуації українців.

Він також подякував за те, що азербайджанські інвестори та великий бізнес, незважаючи на складну ситуацію, продовжують свою діяльність в Україні та реалізують важливі проекти.

Президенти домовилися про подальшу координацію зусиль та допомогу в питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.