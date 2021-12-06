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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України

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Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України
Участь Президента України і першої леді в урочистостях з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

24 грудня 2021 року - 18:10

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глава держави привітав співрозмовника з ювілеєм і побажав наснаги та подальших успіхів у справі служіння батьківщині на благо азербайджанського народу.

Президенти обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку українсько-азербайджанського стратегічного партнерства.

Співрозмовники приділили окрему увагу питанням організації Шостого засідання Ради президентів України та Азербайджану.

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