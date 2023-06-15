Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Підтримуючи Україну, світ підтримує захист від війни, бо джерело агресії – поза нашими кордонами – звернення Володимира Зеленського до Федеральних зборів та народу Швейцарської Конфедерації
Підтримуючи Україну, світ підтримує захист від війни, бо джерело агресії – поза нашими кордонами – звернення Володимира Зеленського до Федеральних зборів та народу Швейцарської Конфедерації

15 червня 2023 року - 19:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики

15 червня 2023 року - 20:56

Олена Зеленська зустрілася з віце-президентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом

15 червня 2023 року - 20:21

Підтримуючи Україну, світ підтримує захист від війни, бо джерело агресії – поза нашими кордонами – звернення Володимира Зеленського до Федеральних зборів та народу Швейцарської Конфедерації

15 червня 2023 року - 19:49

Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Белізу

15 червня 2023 року - 19:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Канади в Києві
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Канади в Києві

10 червня 2023 року - 14:24

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики

15 червня 2023 року - 20:56

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом.

Глава Української держави подякував співрозмовнику за постійну підтримку України з боку Коста-Рики на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти Росії.

Президент України розповів про ситуацію, що виникла внаслідок руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. Він наголосив на важливості притягнення агресора до відповідальності.

Володимир Зеленський відзначив регіональне лідерство Коста-Рики в роботі коаліції зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави.

Президент України також висловив подяку за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо української формули миру й запросив Коста-Рику приєднатися до її реалізації.

Співрозмовники обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Версія для друку