Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом.

Глава Української держави подякував співрозмовнику за постійну підтримку України з боку Коста-Рики на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти Росії.

Президент України розповів про ситуацію, що виникла внаслідок руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. Він наголосив на важливості притягнення агресора до відповідальності.

Володимир Зеленський відзначив регіональне лідерство Коста-Рики в роботі коаліції зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави.

Президент України також висловив подяку за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо української формули миру й запросив Коста-Рику приєднатися до її реалізації.

Співрозмовники обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.