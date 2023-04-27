Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

На початку розмови Глава держави поінформував очільника Європейської Ради про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, в тому числі й діти.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за незмінну підтримку і лідерство у зміцненні єдності та солідарності держав Європейського Союзу з Україною.

Лідери України та ЄС детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

Володимир Зеленський висловив глибоку стурбованість такими рішеннями та наголосив, що ці кроки є грубим порушенням букви і духу Угоди про асоціацію та установчих договорів ЄС.

«Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично, – наголосив Глава держави. – Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС. Відтак будь-яка альтернатива правовому підходу не буде вважатися врегулюванням проблеми».

Володимир Зеленський закликав до пошуку збалансованого рішення та вирішення ситуації у конструктивний і партнерський спосіб з урахуванням законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та інтересів усіх сторін.

«Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав – членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції», – зазначив Президент України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив готовність долучитися до розв’язання цієї неприйнятної ситуації, у тому числі шляхом контактів з окремими причетними лідерами ЄС.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель домовилися про подальші контакти з цих та інших питань.