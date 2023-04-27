Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України
Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України

27 квітня 2023 року - 21:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

З Головою КНР було обговорено реалізацію української формули миру, повернення з Росії депортованих дітей і неприпустимість постачання зброї до РФ – Президент України

28 квітня 2023 року - 19:45

У безпековій допомозі Україні не може бути жодних оборонних табу – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з лідерами Чехії та Словаччини

28 квітня 2023 року - 18:58

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради

28 квітня 2023 року - 18:32

Спільна декларація Президента України Володимира Зеленського, Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової та Президента Чеської Республіки Петра Павела

28 квітня 2023 року - 17:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Глави держави з президентами Чехії та Словаччини у Києві
Зустріч Глави держави з президентами Чехії та Словаччини у Києві

28 квітня 2023 року - 14:54

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради

28 квітня 2023 року - 18:32

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

На початку розмови Глава держави поінформував очільника Європейської Ради про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, в тому числі й діти.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за незмінну підтримку і лідерство у зміцненні єдності та солідарності держав Європейського Союзу з Україною.

Лідери України та ЄС детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

Володимир Зеленський висловив глибоку стурбованість такими рішеннями та наголосив, що ці кроки є грубим порушенням букви і духу Угоди про асоціацію та установчих договорів ЄС.

«Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично, – наголосив Глава держави. – Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС. Відтак будь-яка альтернатива правовому підходу не буде вважатися врегулюванням проблеми».

Володимир Зеленський закликав до пошуку збалансованого рішення та вирішення ситуації у конструктивний і партнерський спосіб з урахуванням законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та інтересів усіх сторін.

«Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав – членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції», – зазначив Президент України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловив готовність долучитися до розв’язання цієї неприйнятної ситуації, у тому числі шляхом контактів з окремими причетними лідерами ЄС.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель домовилися про подальші контакти з цих та інших питань.

Версія для друку