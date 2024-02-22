Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава держави подякував співрозмовнику за всебічну підтримку з боку Європейського Союзу із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Цінуємо вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Сьогодні саме Європейський Союз посилає правильний сигнал решті світу», – наголосив він.

Сторони обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні. Володимир Зеленський акцентував, що Україна готова до консультацій з метою швидкого та справедливого розв’язання ситуації. Глава держави також відзначив важливість продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС, оскільки така підтримка не менш важлива під час війни, ніж підтримка зброєю.

Співрозмовники обмінялися думками щодо прогресу України на шляху до фактичного початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. У цьому контексті Президент поінформував про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель погодилися щодо необхідності швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено в грудні минулого року.

Президент України та Президент Європейської ради також приділили увагу підготовці ювілейного, 25-го, саміту Україна – Європейський Союз.