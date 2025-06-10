Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду та Президентом Румунії Нікушором Даном – першу в тристоронньому форматі, що дає змогу поглибити безпекову, енергетичну та економічну співпрацю між країнами.

Зокрема, Україна запропонувала призначити координаторів на рівні міністрів закордонних справ для постійних контактів у цьому форматі.

Головні теми обговорення – регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонне співробітництво, логістична сполученість, військово-технічна співпраця та європейська інтеграція.

Особливу увагу приділили підтримці Молдови, адже від безпеки цієї країни залежить стабільність у регіоні.

Крім того, ішлося про посилення санкцій проти Росії та спільні дії, які мають змусити державу-агресорку до справедливого миру.

Сторони також обговорили підтримку спільного руху України та Молдови до членства у Євросоюзі. Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Молдова рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити країни в переговорному процесі.

Окрема увага – протидії російським гібридним загрозам і кібератакам, які РФ особливо активно здійснює в країнах Чорноморського регіону.

Серед інших важливих тем зустрічі – інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з’єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури.