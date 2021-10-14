Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому було розглянуто питання щодо старту опалювального сезону

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто питання щодо налагодження автоматизації початку опалювального сезону та надання допомоги Республіці Молдова.

Зокрема, РНБО розглянула питання щодо стану справ у енергетичній сфері. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов доповіли щодо підготовки країни до опалювального сезону. Також заслухано доповіді міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка та керівників структур, які забезпечують роботу газотранспортної системи.

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення, згідно з яким уряд, обласні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають вжити вичерпних заходів щодо виконання завдань, які визначені рішеннями РНБО від 2 грудня 2019 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки», 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері» та від 28 серпня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері».

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання констатував, що спостерігається певний саботаж у виконанні рішень РНБО щодо створення енергетичного балансу України, до чого можуть бути причетні олігархічні кола.

Тому на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони ухвалено рішення про формування робочої групи, яка має забезпечити публічність процесів, що відбуваються в енергетиці, і налагодження автоматизації процесу початку опалювального сезону, щоб пуск тепла перестав бути щорічною темою для спекуляцій.

Крім того, уряду доручено у триденний строк вжити заходів щодо встановлення механізму безперебійного постачання газу побутовим споживачам до завершення опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про бюджетні та релігійні організації, підприємства теплопостачання, комунальні неприбуткові підприємства.

Враховуючи кризову ситуацію, яка склалася на енергетичному ринку Європи, на засіданні РНБО було заслухано представників ТОВ «Оператор ГТС України», НАК «Нафтогаз України» та ухвалено протокольне доручення визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу українською газотранспортною системою до країн Європейського Союзу в обсягах не менше 55 млрд куб. м на рік.

Як зазначив на брифінгу Олексій Данілов, Україна, окрім 40 млрд куб. м газу, який транспортує до Європи за контрактом з російським «Газпромом», готова запропонувати додаткові обсяги в 55 млрд куб. м на рік.

Крім того, на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля надійшов лист від голови уряду Молдови Наталії Гаврилиці з проханням надати допомогу республіці у вигляді певного обсягу газу для уникнення надзвичайної ситуації, яка склалася в цій країні, зокрема через дії «Газпрому». Відповідно до рішення РНБО, український уряд це прохання розгляне, і Україна найближчим часом зможе надати таку допомогу.