Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому ухвалено рішення про збільшення оборонного бюджету України на 2022 рік

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому було розглянуто бюджет сектору безпеки й оборони на 2022 рік.

За результатами розгляду РНБО ухвалила рішення рекомендувати уряду при підготовці проекту державного бюджету на наступний рік збільшити фінансування сектору безпеки та оборони до 5,95% ВВП, або 319,4 млрд грн (з 5,93% ВВП у 2021 році).

Додаткові кошти планують спрямувати на підвищення грошового забезпечення військових та поліції, надання житла, забезпечення новітнім озброєнням та реалізацію низки інших програм.

Рада нацбезпеки і оборони також розглянула питання про допуск іноземних військових з країн НАТО для проведення навчань «Об’єднані зусилля – 2021», які розпочнуться у вересні.

Крім того, на засіданні РНБО було розглянуто питання про запровадження санкцій щодо осіб, залучених до підготовки та проведення виборів у Державну думу Російської Федерації на окупованих територіях Криму та Донбасу. Зокрема, обмежувальні заходи будуть застосовані до кандидатів у депутати, членів виборчих комісій, агітаторів, спостерігачів тощо.

«Хочемо попередити всіх іноземних громадян, які мають бажання брати участь у цьому фарсі на території Донецької та Луганської областей, на території Криму: якщо вони там з’являться як офіційні спостерігачі або якісь інші особи під час виборів, вони обов’язково будуть під санкціями», – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Офісі Президента за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони.

Учасники засідання також заслухали інформацію про створення у структурі Апарату Ради нацбезпеки і оборони інформаційно-аналітичної системи моніторингу осіб, на яких поширюватиметься дія закону про деолігархізацію у разі ухвалення цього документа у Верховній Раді. Система має три рівні роботи й може працювати як з інформацією, що є у відкритому доступі, так і з документами, що мають гриф «таємно».

На засіданні РНБО також було розглянуто питання щодо обов’язкового виконання указів Президента, якими введені в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони. Глава держави доручив секретарю РНБО проконтролювати підготовку звітів міністерств і відомств щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, члени Ради нацбезпеки і оборони розглянули питання щодо усунення технічних неточностей у попередніх рішеннях РНБО.