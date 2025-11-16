Володимир Зеленський провів зустріч із головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими парламентарями – головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України – посилення ППО: додаткові системи та ракети до них. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.

Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів.

Окрема увага – продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі.