Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України – звернення Президента
Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України – звернення Президента

16 листопада 2025 року - 07:53

ностанні новини

Володимир Зеленський провів зустріч із головами обох палат Генеральних кортесів Іспанії

18 листопада 2025 року - 13:03

Президент зустрівся з французькими рибалками, які забезпечують українські міста антидроновими сітками

17 листопада 2025 року - 21:29

Олена Зеленська взяла онлайн-участь у саміті щодо демографічного майбутнього Європи

17 листопада 2025 року - 20:27

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон взяли участь в українсько-французькому форумі з питань спільного виробництва дронів

17 листопада 2025 року - 18:11

фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Іспанії
Робочий візит Президента України до Іспанії

18 листопада 2025 року - 13:05

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими парламентарями – головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом.

Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України – посилення ППО: додаткові системи та ракети до них. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.

Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів.

Окрема увага – продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства у Європейському Союзі.

ф

Робочий візит Президента України до Іспанії

18 листопада 2025 року - 13:05
