Володимир Зеленський провів зустріч із Лулою да Сілвою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, щоб обговорити шляхи досягнення реального миру для України.

Глава держави наголосив, що наша країна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він акцентував, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але Росія такої готовності не показує. Тому, щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти.

Лула да Сілва зазначив, що Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з російським очільником та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.

Президент України поінформував про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.

Глава держави запросив Лулу Да Сілву відвідати Україну з візитом.