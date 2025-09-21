Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

21 вересня 2025 року - 21:09

Саміт Міжнародної Кримської платформи вперше відбувся на світовій арені – на полях Генасамблеї ООН

24 вересня 2025 року - 23:18

Володимир Зеленський і Педро Санчес обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

24 вересня 2025 року - 22:49

Президент: ООН має тиснути на Росію, щоб зупинити війну та запобігти катастрофі

24 вересня 2025 року - 22:25

Виступ Президента на п’ятому саміті міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку

24 вересня 2025 року - 22:21

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

23 вересня 2025 року - 03:47

Володимир Зеленський провів зустріч із Лулою да Сілвою

24 вересня 2025 року - 21:55

Володимир Зеленський провів зустріч із Лулою да Сілвою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Бразилії Лулою да Сілвою, щоб обговорити шляхи досягнення реального миру для України.

Глава держави наголосив, що наша країна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі. Він акцентував, що готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, але Росія такої готовності не показує. Тому, щоб розблокувати шлях до діалогу, потрібен тиск міжнародної спільноти.

Лула да Сілва зазначив, що Бразилія готова відігравати роль у мирному процесі, а також повідомив про свої контакти з російським очільником та іншими лідерами в контексті зусиль із припинення війни.

Президент України поінформував про реальну ситуацію на полі бою та російські маніпулятивні спроби зобразити воєнні перемоги.

Глава держави запросив Лулу Да Сілву відвідати Україну з візитом.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Участь Президента в саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом США Дональдом Трампом на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, 23 вересня 2025 року. Виступ Президента України під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 24 вересня 2025 року.
