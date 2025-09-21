Президент:

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09
Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – звернення Президента

21 вересня 2025 року - 21:09

Звернення Президента до учасників саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів

23 вересня 2025 року - 19:54

Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії

23 вересня 2025 року - 19:37

Володимир Зеленський провів зустріч із генералом Кітом Келлогом

23 вересня 2025 року - 04:48

Президент і Вселенський Патріарх Варфоломій обговорили шляхи досягнення миру та подальший розвиток церкви в Україні

23 вересня 2025 року - 04:25

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47

Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії

23 вересня 2025 року - 19:37

23 вересня 2025 року - 19:37

Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Глава держави подякував за підтримку України та солідарність з українським народом.

Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.

Сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими. Це розширення агресії.

Крім того, Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави запросив Президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.

Робочий візит Президента й першої леді до США для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2025 року - 03:47
