Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Глава держави подякував за підтримку України та солідарність з українським народом.

Лідери говорили про дипломатичну роботу для досягнення миру. Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Карін Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Утім президенти мають однакове бачення: поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну.

Сторони відзначили, що порушення з боку Росії повітряного простору держав – членів НАТО та фіксація дронів у все більшій кількості країн не є випадковими. Це розширення агресії.

Крім того, Володимир Зеленський і Карін Келлер-Зуттер обговорили співпрацю, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, і продовження партнерства стосовно гарантування глобальної продовольчої безпеки.

Глава держави запросив Президентку Швейцарії приїхати в Україну з візитом.