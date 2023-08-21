У межах робочого візиту до Грецької Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Греції Катеріною Сакелларопулу.

Глави держав обговорили поточний стан справ на передовій і безпекову ситуацію в регіоні з огляду на продовження російської агресії проти України.

Володимир Зеленський подякував Греції та особисто Катеріні Сакелларопулу за надання підтримки нашій державі від початку повномасштабного вторгнення.

Президент України відзначив особливу увагу лідера Греції до потреб українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні. Він окремо подякував грецькій стороні за програму оздоровлення українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Глава Української держави висловив сподівання на долучення Греції до відновлення постраждалих регіонів України.

«Знаємо про особливу роль Одеси в історії Греції та очікуємо на залучення вашої країни до відновлення міста й Одеської області. Пропоную Греції взяти патронат над цим регіоном», – зазначив Володимир Зеленський.