Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

«Наша зустріч іще раз підкреслює потужну підтримку нашої незалежності та суверенітету з боку Сполучених Штатів Америки та підтверджує фундаментальний принцип, що жодні рішення щодо України не ухвалюються без України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський переказав слова вдячності Президенту США Джозефу Байдену за допомогу й непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів на тлі наявних безпекових викликів.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо нашої країни та кроків, що здійснюються в межах наявних переговорних форматів, а також інших модальностей політико-дипломатичного врегулювання.

«Ми хочемо активізувати роботу всіх переговорних форматів та відкрити шлях до проведення Нормандського саміту», – сказав Президент України.

Глава держави відзначив важливість того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню на Донбасі, і цього тижня жоден український військовий не загинув. Президент України наголосив, що робитиметься все необхідне для досягнення миру. Саме на це спрямована низка українських мирних ініціатив, внесених, серед іншого, в межах Тристоронньої контактної групи.

Під час зустрічі детально обговорювалася двостороння взаємодія у сфері безпеки й оборони. Володимир Зеленський зробив акцент на важливості посилення американської допомоги, спрямованої на покращення спроможностей Збройних Сил нашої держави та їхньої здатності протистояти агресії.

«Щоб робити дуже швидкі кроки, щоб модернізувати армію, потрібна допомога, особливо в такі непрості часи», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський порушив питання підтримки євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема очікувань України від саміту НАТО в Мадриді.

Глава держави також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля. У цьому контексті Президент наголосив, що «Північний потік – 2» є геополітичною зброєю та загрозою для енергетичної безпеки України та Європи.

Крім того, співрозмовники обговорили поточний стан реалізації трансформацій в Україні, торкнулися питань внутрішньополітичної ситуації в нашій країні.

«Для нас важливо активізувати економічну взаємодію. Ми зацікавлені в практичному, вагомому сприянні Сполучених Штатів у посиленні стійкості фінансової системи нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.