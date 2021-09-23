Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває в нашій країні з візитом для участі в заходах, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру.

«Хочу подякувати вам за цей візит, для нас це дуже важливо. У нас з вами було багато різних зустрічей, але найголовніше, що в такі важливі дні для України, для історії нашої держави, у 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру, Німеччина на найвищому рівні підтримує Україну», – сказав Глава Української держави на початку зустрічі.

Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини.

«Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни», – сказав він.

Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Глава Української держави наголосив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

«Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи.

«Вдячні Німеччині за участь у саміті та приєднання до його підсумкової декларації», – сказав він.

Лідери обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи.

«Запуск «Північного потоку – 2» означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку», – наголосив Глава Української держави.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань нашої держави в контексті подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.