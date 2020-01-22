Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

22 січня 2020 року - 08:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Дякую за просування України у світі – Президент відвідав Український дім у Давосі

22 січня 2020 року - 21:21

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR

22 січня 2020 року - 20:34

Глава держави зустрівся з президентом ЄБРР

22 січня 2020 року - 19:37

Президент: Якщо всі сторони захочуть припинити війну на Донбасі, вона припиниться завтра

22 січня 2020 року - 19:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.
Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

22 січня 2020 року - 18:20

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR

22 січня 2020 року - 20:34

Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Володимир Зеленський і Ровнаг Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проекти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

Глава держави згадав свій візит до Азербайджану, який відбувся у грудні минулого року. За словами Президента, цей візит був продуктивним.

«Я вважаю, що він не лише вивів відносини між нашими країнами на новий рівень, а й був по-людськи теплим», – зазначив Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорили реалізацію нових проектів з компанією SOCAR, домовленості про які були досягнуті під час візиту Глави держави до Азербайджану.

ф

Участь Президента у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

22 січня 2020 року - 18:20
Версія для друку