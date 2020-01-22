Володимир Зеленський провів зустріч з президентом компанії SOCAR

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з президентом компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Володимир Зеленський і Ровнаг Абдуллаєв наголосили на важливості інвестування в інфраструктурні проекти, підприємства, а також газотранспортні потужності України.

Глава держави згадав свій візит до Азербайджану, який відбувся у грудні минулого року. За словами Президента, цей візит був продуктивним.

«Я вважаю, що він не лише вивів відносини між нашими країнами на новий рівень, а й був по-людськи теплим», – зазначив Володимир Зеленський.

На зустрічі обговорили реалізацію нових проектів з компанією SOCAR, домовленості про які були досягнуті під час візиту Глави держави до Азербайджану.