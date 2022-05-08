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Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Стортингу Норвегії

8 травня 2022 року - 17:09

Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Стортингу Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, який відвідав нашу країну з візитом.

«Радий нашій зустрічі. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за можливість виступити у вашому парламенті», – звернувся Глава держави до співрозмовника.

Володимир Зеленський також висловив подяку норвезькому суспільству за підтримку народу України з першого дня війни за свою свободу.

Зі свого боку Масуд Гарахані зазначив, що для нього – честь відвідати Україну. Він наголосив, що промова Володимира Зеленського в Стортингу була історичною.

«Сьогодні моя країна якраз святкує день, коли нам вдалося повернути свою демократію й незалежність після Другої світової війни. На жаль, ваша країна сьогодні знову проходить через агресію й насильство», – зауважив Президент Стортингу Норвегії.

Масуд Гарахані розповів, що був глибоко вражений наслідками російської окупації, які побачив в Ірпені та Бучі на Київщині.

«Я хочу підтвердити вам, що Норвегія завжди стоїть поруч з Україною», – сказав він.

Сторони обговорили зміцнення безпекової підтримки України з боку Норвегії. Глава держави подякував за рішення Норвегії про передачу Україні оборонного озброєння та його практичну реалізацію.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Масуд Гарахані обговорили підходи до подальшого зміцнення санкцій проти Росії. Також сторони торкнулися питання можливості взаємодії у сфері енергетичної безпеки.

Президент відзначив фінансову підтримку України з боку Норвегії та гуманітарну допомогу, а також запросив долучитися до відбудови нашої країни.

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