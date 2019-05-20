Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті літнього табору Міжнародної антинаркотичної асоціації

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті «Пролісок» на Київщині. Володимир Зеленський надає підтримку Асоціації та її підопічним уже кілька років.

Президент України наголосив, що політики та держава мають реальними справами підтримувати організації, що допомагають залежним людям повернутися до здорового життя.

«Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед – політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони не байдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом», – сказав Глава держави.

Для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей, переконаний Володимир Зеленський, держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для вирішення згаданих проблем.

У патріотичній лінійці з нагоди відкриття табору взяли участь представники Міжнародної антинаркотичної асоціації, молодь, котра оздоровлюється, наркологи, представники медичних закладів, фахівці з профілактики залежності та популяризації здорового способу життя. Президент подякував Асоціації за роботу.

Довідка. Міжнародна антинаркотична асоціація понад 10 років займається профілактикою та реабілітацією нарко- і алкозалежних в Україні, Грузії та Молдові.