Володимир Зеленський: Робитимемо все для справедливого суду над замовниками вбивства Катерини Гандзюк

Виконавці вбивства активістки Катерини Гандзюк уже отримали вирок суду. Замовники цього злочину також сядуть за ґрати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Києві.

«За мою каденцію люди, які вбили, – посаджені. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа передана до суду. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок. І замовники сядуть за ґрати. Останній крок – це суд», – сказав Глава держави, висловивши переконання, що замовники отримають справедливий вирок.

Водночас Президент зазначив, що такий резонансний судовий процес повинен бути повністю незалежним.

«Тиснути на суд не можемо, але будемо робити все, щоб усе було справедливо, й ці люди обов’язково сядуть у тюрму», – наголосив Володимир Зеленський.

Що ж до справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, то, за словами Глави держави, вона більш складна.

«Якщо доведе слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз є ймовірними вбивцями, (винні. – Ред.), вони сядуть у тюрму. Якщо ні – будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних», – резюмував Володимир Зеленський.