Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Джозефом Байденом у Білому домі: в пріоритеті – безпекові питання

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Джозефом Байденом. Вона відбувається в Білому домі у Вашингтоні.

Перед переговорами глави держав зробили короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини в розширеному форматі, а також віч-на-віч.\

«Найперше я хотів би подякувати за запрошення. У цей складний для світу момент ви знайшли час для нашої важливої зустрічі. Це говорить про те, що ми справді стратегічні партнери. Дякую за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Це дуже важливо для нас», – сказав Глава Української держави на початку зустрічі.

Володимир Зеленський також висловив подяку Джозефу Байдену за те, що одразу після їхньої телефонної розмови США надіслали Україні понад 2 млн доз вакцини проти коронавірусу для збереження життів українців.

«Також хочу подякувати за вашу ініціативу щодо збільшення допомоги на 60 мільйонів доларів для України згідно з поточною безпековою програмою до кінця року», – зазначив Президент України.

Він також висловив співчуття у зв’язку із загибеллю американських військових в Афганістані: «Ми розуміємо, як це, бо вже восьмий рік іде війна на сході нашої країни, на Донбасі, і ми втрачаємо найкращих наших людей».

Президент України зауважив, що на порядку денному сьогоднішньої зустрічі – багато важливих для обох країн тем.

«Ми спробуємо знайти відповіді на найголовніші питання. Пріоритет – це безпекові питання. Безпека на Донбасі, безпека на тимчасово окупованому Російською Федерацією півострові Крим, безпека в Чорному морі, на Чорноморському й Азовському узбережжях», – наголосив Глава Української держави.

Також, за його словами, вкрай важливим питанням є енергетична безпека. Зокрема, Володимир Зеленський планує обговорити з Джозефом Байденом питання енергетичної безпеки України та Європи у зв’язку з реалізацією проекту «Північний потік – 2».

Глава Української держави також має намір обговорити з Президентом США бачення ролі України в НАТО та термінів інтеграції нашої країни до Альянсу.

Крім того, Президент України порушуватиме питання можливого залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі та звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

«Ми зранку передали вашій команді, пане Президенте, список усіх полонених в Україні. Деякі перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, у Росії, в Москві, їх близько 450 осіб. Яку роль, яку допомогу можуть надати США в цьому питанні?» – сказав Володимир Зеленський.

Джозеф Байден зі свого боку зазначив, що радий вітати Президента України в Білому домі, зокрема в Овальному кабінеті. Він зауважив, що в період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між державами міцніше, ніж будь-коли, й лише посилюватиметься.

«Україна та США мають спільні цінності. Ми також непохитно віддані досягненню нашої довгострокової мети – щоб Україна була цілісною, вільною й неділимою. США залишаються переконаним прихильником суверенітету, територіальної цілісності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною», – запевнив Президент Сполучених Штатів.

Він зазначив, що під час сьогоднішніх перемовин обговорюватиметься питання того, як США можуть продовжувати підтримку України у її просуванні щодо впровадження євроатлантичних реформ та інтеграції у Європу.

Джозеф Байден наголосив, що Сполучені Штати надають нашій державі новий пакет безпекової допомоги на суму 60 млн дол.

«Ми також ведемо новий діалог з питань енергетики та клімату щодо надання допомоги Україні. Водночас ми підтримуємо Україну щодо її кліматичних цілей», – сказав він.

Також, за словами Президента США, під час зустрічі з українським колегою порушуватиметься питання протидії пандемії COVID-19.

«США через COVAX надали Україні 2,2 млн доз вакцин, і ми продовжуватимемо роботу в цьому напрямку», – наголосив він.

Джозеф Байден також висловив сподівання, що він зможе знову відвідати Україну.