Володимир Зеленський: Швидка добудова приймальних відділень – це питання життя та здоров'я людей

Уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги, які будують з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. До кінця поточного року там прийматимуть сучасне обладнання. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, що відбулася під головуванням Глави держави.

«Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проекти будівництва. Це життя та здоров'я наших людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У Національній поліції України поінформували, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в публічних місцях. Всього до бюджету сплачено 465 тис. грн штрафів.

Додатково голова уряду наголосив, що сьогодні розпочалася реєстрація на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

«Станом на ранок звернулися вже понад п'ять тисяч людей. За попередніми оцінками, майже мільйон осіб підпадають під відшкодування восьми тисяч гривень. Реєстрація триватиме від сьогодні до 31 грудня включно. Ті, хто зареєструються 29-31 грудня, отримають оплату на початку січня. Інші заявники мають отримати виплати до Нового року», – зазначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що подати заявку можна на порталі «Дія» в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ «Послуги». Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.