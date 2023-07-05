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Володимир Зеленський: Сьогодні бути проукраїнським означає бути проєвропейським, а проросійська позиція є протерористичною

7 липня 2023 року - 19:22

Володимир Зеленський: Сьогодні бути проукраїнським означає бути проєвропейським, а проросійська позиція є протерористичною

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що сьогодні мати проукраїнську позицію означає розділяти демократичні європейські цінності, а бути проросійським – це підтримувати воєнну агресію й тероризм. Про це Глава держави заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Братиславі.

«Що значить бути проукраїнським? Це бути проєвропейським. Ви сьогодні у Європі, ви є невід’ємною частиною Європи – спокійної, цивілізованої. Що таке проросійські погляди? Росіяни є агресорами, які прийшли на чужу землю, вони нас атакували, вбивали й убивають, ґвалтували й катували людей. Як можна дотримуватися таких поглядів? Кожна людина має вибір. Але якщо хтось хоче перевірити, побачити Росію на кордонах своєї держави, то скільки коштує така перевірка?» – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент України запропонував людям, які поділяють так звані проросійські погляди, уявити підрив гідроелектростанції на території їхньої держави або захоплення й погрози підриву АЕС, відімкнення третини електрогенерації в країні.

«Невже комусь подобається ця «російська рулетка»? Що таке проросійська позиція? Сьогодні це протерористична позиція. І це неправильно», – переконаний він.

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що не бачив, щоб люди зі США чи країн Європи переїжджали жити в Росію або пересідали із європейських автомобілів на машини радянського зразка.

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Робочий візит Президента України до Словацької Республіки

7 липня 2023 року - 14:34
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