Володимир Зеленський: Сполучені Штати Америки є і будуть ключовим союзником України

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки є і будуть ключовим союзником України. Після переговорів з Державним секретарем США Майком Помпео Глава Української держави заявив, що візит Держсекретаря в Україну знаковий і яскраво демонструє послідовну та всебічну підтримку нашої країни з боку США.

«Ми високо цінуємо зусилля Президента Трампа та його адміністрації у цих справах», – зазначив Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ.

Також Президент подякував Майку Помпео за особисту тверду й непохитну позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Крім того, сторони підкреслили, що показовим прикладом партнерства двох держав стала чітка та злагоджена робота під час трагедії з українським літаком в Ірані.

Володимир Зеленський також відзначив ефективну та дієву санкційну політику США, яка допомагає протистояти наявним викликам. Ідеться, зокрема, про питання енергетичної безпеки та будівництво «Північного потоку – 2».

Зі свого боку Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Україна є важливою державою, а не лише географічним серцем Європи.

«Це фактично оплот і фортеця між Східною Європою та авторитаризмом. Безумовно, це країна, яка годує європейців, підтримує труби, що обігрівають Європу», – підкреслив Державний секретар США.