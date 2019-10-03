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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Володимир Зеленський став першим клієнтом соціального офісу «Мультицентр» у Маріуполі

30 жовтня 2019 року - 13:40

Володимир Зеленський став першим клієнтом соціального офісу «Мультицентр» у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті соціального офісу «Мультицентр» у Маріуполі. Глава держави отримав через термінал самообслуговування талон № 1 для надання адміністративних послуг.

Володимир Зеленський оглянув відділення Пенсійного фонду, центри надання адміністративних послуг та соціального захисту населення, розташовані в «Мультицентрі».

Мета проекту «Мультицентр» – забезпечення мешканців міста якісними адміністративними послугами. Запланована кількість відвідувачів – 120 осіб щогодини. Особливість «Мультицентру» – оглядовий майданчик на даху з кафе та зоною відпочинку. Центр доступний для людей з інвалідністю.

У будівлі «Мультицентру» розміщено центр з надання адміністративних послуг, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділення прийому комунальних платежів, управління соціального захисту населення, Лівобережний пенсійний фонд і каси банку. У Центрі буде створено близько 120 нових робочих місць.

«Мультицентр» відкрито за підтримки посольства США в Україні.

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