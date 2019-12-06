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Володимир Зеленський: «Стіна» на Донбасі вже є, а нам потрібно вирішувати, як повернути людей

13 грудня 2019 року - 01:43

Володимир Зеленський: «Стіна» на Донбасі вже є, а нам потрібно вирішувати, як повернути людей

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зведення так званої стіни на межі з окупованою територією Донбасу – це останній і небажаний варіант вирішення конфлікту на сході країни.

В ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» Глава держави нагадав, що під час нещодавнього засідання Ради національної безпеки і оборони було затверджено п’ять планів реінтеграції Донбасу та повернення наших територій.

«Для мене це (побудова стіни. – Ред.) – не план «Б», а план «остання буква». Це останній план. Я поки що дуже не хотів би, щоб ми застосували саме цей план, бо ця «стіна» – я про це говорив відверто – вона вже є, тобто нам потрібно вирішувати, як повернути людей, їхню ментальність, їхнє розуміння, що вони українці. Це дуже важливо», – сказав Президент, відповідаючи на запитання, коли влада може піти на реалізацію плану «Б» – зведення так званої стіни.

Глава держави підкреслив, що необхідно рухатися вперед і шукати шляхи розв’язання проблеми. «П’ять років чекати, стріляти та втрачати українців ми точно не збираємося», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що якщо буде побудована справжня стіна, то це вже буде інша «держава», яку Україна не визнає. 

«Ми детально проробляли ці плани. Ми розуміємо, що якщо буде стіна, то нам потрібно буде створити всі умови для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і відчувають себе українцями, щоб вони приїхали до нас. Бо за стіною тоді буде інша навіть не держава, а – вибачте за таке слово – інша місцевість, де будуть лише бойовики», – сказав він.

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