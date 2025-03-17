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Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента
Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента

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Володимир Зеленський та Александр Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

19 березня 2025 року - 20:27

Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб провели зустріч із керівниками фінських компаній у галузях оборонно-промислового комплексу, гірничодобувної промисловості, енергетики й телекомунікацій.

Глава держави подякував фінським компаніям за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Володимир Зеленський наголосив, що досвід оборонно-промислового комплексу Фінляндії має велике значення для українського виробництва зброї.

Ключова тема зустрічі – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонних секторів України та Фінляндії. Зокрема, ішлося про підтримку співробітництва на найвищому рівні.
Крім того, обговорили обмін досвідом між українськими та фінськими компаніями.

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Офіційний візит Президента України і першої леді до Фінляндії

18 березня 2025 року - 18:10
У Гельсінкі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Фінляндії Александра Стубба, 19 березня 2025 року.
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