Володимир Зеленський та Александр Стубб зустрілися з керівниками фінських компаній у галузі ОПК, енергетики та телекомунікацій

Президент України Володимир Зеленський і Президент Фінляндії Александр Стубб провели зустріч із керівниками фінських компаній у галузях оборонно-промислового комплексу, гірничодобувної промисловості, енергетики й телекомунікацій.

Глава держави подякував фінським компаніям за підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Володимир Зеленський наголосив, що досвід оборонно-промислового комплексу Фінляндії має велике значення для українського виробництва зброї.

Ключова тема зустрічі – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонних секторів України та Фінляндії. Зокрема, ішлося про підтримку співробітництва на найвищому рівні.

Крім того, обговорили обмін досвідом між українськими та фінськими компаніями.