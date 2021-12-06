Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Словенії підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи України

У межах участі в саміті Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Спільна Декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла наша держава у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. При цьому Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування в напрямку децентралізації.

З підписанням спільної Декларації на рівні Президента України та Прем’єр-міністра Республіки Словенія фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави.

Володимир Зеленський висловив подяку голові уряду Словенії за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України та важливу практичну допомогу з боку словенських партнерів у процесі імплементації внутрішніх реформ.

Він також зробив акцент на успішності словенського головування в Раді ЄС у другій половині 2021 року, у межах якого відбувся результативний саміт Україна – ЄС та було підписано Угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проекти в Україні та Словенії.