Володимир Зеленський у Брюсселі зустрівся з Президенткою Єврокомісії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави відзначив нещодавнє підтвердження з боку Європейської комісії того, що Україна виконала необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС. Лідери обговорили всі пріоритетні питання, які стосуються цієї теми.

Окремо приділили увагу важливості посилення санкційного тиску на РФ та ухвалення 14-го пакета санкцій Євросоюзу, використання надприбутків від заморожених російських активів для оборонних потреб України, а також продовження торговельної та транспортної лібералізації.

Президент подякував Урсулі фон дер Ляєн за особисту участь у першому Саміті миру та підтримку в залученні до нього країн Глобального Півдня.