Володимир Зеленський: У цьому році потрібно повноцінно запустити новозбудований корпус «Охматдиту»

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із заступником міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком та генеральним директором Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимиром Жовніром обговорив проблеми, які існують при наданні високоспеціалізованої медичної допомоги дітям.

Учасники зустрічі зупинилися на питанні дефіциту та розпорошеності високопрофесійних кадрів, що перешкоджає отриманню необхідної медичної допомоги за принципом «замкненого циклу», на чинних планувальних рішеннях, які не дають змоги побудувати безпечний внутрішньолікарняний маршрут пацієнта.

Торкнулися також проблеми недостатнього технологічного забезпечення обласних дитячих лікарень та відставання в розвитку технологій, через що лише 14% дитячих лікарень виконує понад 50% операцій високої складності.

Главі держави доповіли про реальний стан справ щодо укомплектування новозбудованого корпусу лікарні «Охматдит» новітнім обладнанням та окреслили подальші шляхи розбудови спроможності закладу.

«Охматдит» – це заклад, який має визнання далеко за межами України. Це лідер дитячої медицини, у якому повинні впроваджуватися найкращі новітні практики для лікування дітей. Ми розуміємо, що корпуси лікарні не відповідають сучасним будівельним нормам, а стан деяких відділень близький до аварійного. Наше завдання в цьому році – повноцінно запустити новозбудований корпус лікарні та зробити новий проект подальшого функціонування Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» як єдиного медичного простору, у якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Міністерство охорони здоров’я вже до кінця першого кварталу 2021 року має подати йому на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть «Охматдиту» та входитимуть до мережі міжрегіональних дитячих лікувально-діагностичних центрів з багатофункціональною інфраструктурою.