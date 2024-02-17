Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії

У межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави подякував Данії за постійне лідерство в допомозі Україні та високо оцінив надані 14 пакетів оборонної підтримки.

Співрозмовники скоординували завершальні кроки в підготовці двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7 та обговорили можливі дати підписання.

Президент України та очільниця уряду Данії приділили окрему увагу подальшій оборонній підтримці нашої держави, двосторонній співпраці та співпраці з іншими країнами для забезпечення України необхідним озброєнням.

Також ішлося про залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен за сприяння в просуванні Української формули миру. Лідери обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, наголосивши на важливості широкої представленості країн.