Володимир Зеленський: У партнерстві України та Нідерландів – багато нових сторінок успіху

Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте детально обговорили конкретні кроки задля деескалації ситуації навколо українських кордонів і мирного врегулювання. Про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Президент привітав Марка Рютте в українській столиці та зауважив, що це перший візит голови нідерландського уряду в нашу країну за останні 17 років. І він відбувається в час, коли Україна особливо потребує підтримки та солідарності всіх друзів і союзників.

«Більшість часу ми сьогодні присвятили саме питанню безпеки в Україні та безпеки на наших кордонах, яка впливає на економіку нашої держави. Також обговорили можливі санкції з боку Європейського Союзу, з боку Нідерландів у разі ескалації», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив подяку Нідерландам та особисто Марку Рютте за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за готовність до взаємодії з метою деокупації Криму.

«Нідерланди – наш важливий партнер у межах ЄС і Альянсу, один з ключових торговельних партнерів у Європі та другий найбільший інвестор в українську економіку. Тож не дивно, що наш двосторонній порядок денний є максимально насиченим і змістовним. Про це свідчить і Спільна заява, ухвалена за підсумками наших переговорів», – наголосив Президент України.

За його словами, під час зустрічі обговорювалося посилення двосторонньої співпраці у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

«Ми також зацікавлені розвивати торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю. Наш торговельний обіг перетнув позначку у 2,5 мільярда доларів, але ми прагнемо й можемо значно більше. Я запропонував великим нідерландським компаніям відкривати для себе Україну та створювати нові історії успіху там, де у нас є великі перспективи. Це альтернативна енергетика, річковий транспорт, управління водними ресурсами, поводження з відходами, сільське господарство, зрошення та меліорація тощо», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що продовжить переговори з Марком Рютте щодо розслідування збиття літака рейсу MH17.

«Ми обговоримо всі деталі. Днями Європейський суд з прав людини розпочав слухання відповідної справи, і наші держави продовжать тісну співпрацю в цьому напрямку, зокрема в межах Спільної слідчої групи з розслідування цієї трагедії», – повідомив Президент.

«Я впевнений, що попереду в партнерстві України й Нідерландів – багато нових сторінок успіху. А ці перемовини яскраво показали: ми налаштовані спільними зусиллями їх відкривати на благо наших держав та народів», – резюмував Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Нідерландів зі свого боку наголосив, що сьогодні необхідно докласти всіх зусиль задля деескалації ситуації біля кордонів України, зокрема дипломатичним шляхом.

«Єдине рішення для деескалації – це дипломатія, це діалог, який має продовжуватися між Росією та США, між Росією та НАТО і, звичайно, між країнами Нормандського формату – Україною, Німеччиною та Францією», – сказав Марк Рютте.

Голова нідерландського уряду подякував Президентові України за співпрацю в розслідуванні збиття літака рейсу МН17.