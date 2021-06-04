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Володимир Зеленський у телефонній розмові привітав Майю Санду з успішним проведенням парламентських виборів у Молдові

12 липня 2021 року - 18:42

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду.

Глава держави привітав колегу з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту Республіки Молдова.

Президент України висловив упевненість, що переконлива перемога демократичних проєвропейських сил на виборах у Молдові відкриває шлях до реалізації програми амбітних внутрішніх перетворень, створює умови для активізації двосторонніх відносин за всіма напрямками.

Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції, зокрема в контексті діяльності «Асоційованого тріо» за участю України, Молдови та Грузії.

Лідери держав обмінялися думками щодо викликів, пов'язаних з пандемією COVID-19.

Також президенти України та Молдови констатували необхідність активізації українсько-молдовської економічної взаємодії та реалізації конкретних проектів. Так, Глава держави зазначив, що Україна вже почала спорудження сучасної магістралі, яка з’єднає Київ і Кишинів, та будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Майї Санду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

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