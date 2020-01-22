Володимир Зеленський у телефонній розмові з Ангелою Меркель обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Глава Української держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі.

Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню.

Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.