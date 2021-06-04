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Володимир Зеленський у Вільнюсі скоординував з Президентом Європейської ради підготовку до 23-го Саміту Україна – ЄС

6 липня 2021 року - 18:07

Володимир Зеленський у Вільнюсі скоординував з Президентом Європейської ради підготовку до 23-го Саміту Україна – ЄС

Перебуваючи з робочим візитом у Литовській Республіці, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Під час зустрічі лідери обговорили пріоритети двосторонньої взаємодії в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.

Президент України подякував за схвалення Радою Європейського Союзу проекту Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС і висловив сподівання, що ця Угода буде підписана й почне застосовуватися найближчим часом.

Окрему увагу співрозмовники приділили ініціативі «Асоційоване тріо», яку започаткували Україна, Грузія та Молдова. Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співпраці між ЄС та країнами, які уклали угоди про асоціацію.

Глава Української держави та Президент Європейської ради узгодили графік подальших контактів до кінця поточного року.

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