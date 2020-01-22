Володимир Зеленський: Україна – це Європа, але вчора здавалось, що ми – Європа епохи Середньовіччя

Президент України Володимир Зеленський привітав з поверненням на батьківщину українців, які були евакуйовані з китайського міста Уханя та наразі перебувають на обсервації в медичному центрі «Нові Санжари» у Полтавській області. Глава держави висловив надію, що невдовзі всі вони зможуть вирушити до своїх родин.

«Ми всі – я впевнений – бажаємо їм міцного здоров’я та віримо, що вже найближчими тижнями вони будуть удома, поруч зі своїми рідними та близькими. Ми постійно кажемо, що Україна – це Європа. Так от, вчора в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі – люди», – зазначив Президент під час церемонії нагородження переможців конкурсу на здобуття грантів Українського фонду стартапів.

Глава держави зауважив, що світу потрібен стартап, який зробив би людей більш терпимими та навчив взаємоповаги.

«Я справді вірю, що найближчим часом у нас у всіх з’явиться дуже важливий і потрібний нашій країні і всьому світу стартап: той, що навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності й того, що є у вас, – критичного мислення», – додав він, звертаючись до присутніх.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Президент України заявив, що акції протесту в декількох регіонах країни проти розміщення у місцевих медзакладах українців, евакуйованих з Китаю, мали політичну підтримку.

«Найкращі умови були підготовлені в чотирьох місцях. Одне з них – на Тернопільщині. Ви знаєте, що там було. На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу й не хочу підбирати інші слова. На жаль, так буває. Це не тільки через людей. Я думаю, що прості люди до цього не мають стосунку. У деяких містах була політична підтримка цієї псевдоакції», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також висловив упевненість, що незабаром правоохоронці встановлять обставини акцій протесту та їхній можливий спланований характер.

«Я думаю, що ми теж дуже скоро побачимо, що люди як на агітації проти земельної реформи, так і проти того, щоб ми наших громадян бачили в Україні, співпадатимуть», – додав Володимир Зеленський.