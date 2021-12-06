Володимир Зеленський: Україна має розраховувати на свою армію – це міцніше за будь-який військовий блок

Питання вступу України до НАТО – це вибір українського суспільства, але рішення про прийняття нашої країни до Альянсу ухвалюють інші держави. Тому Україна продовжуватиме євроатлантичну інтеграцію, але розраховувати має найперше на свої Збройні Сили. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Мені здається, Президент Байден сказав це не тільки мені, а сказав публічно, що НАТО і членство в Альянсі – це вибір не США, і не Росії, і будь-якої країни Альянсу. Це вибір суспільства України, вибір громадян України», – зазначив Глава держави.

«На жаль, він не додав, що вирішують не громадяни України, а ті країни, про які я сказав», – уточнив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що США та Європейський Союз підтримують нашу країну й відзначають, що Україна не піддається на провокації з боку Росії та незаконних формувань на Донбасі.

«Треба спокійно на все дивитися, не кричати, що завтра сюди зайде ворог. Треба бути міцними, розраховувати на себе, на свою армію – вони точно патріоти. І тут точно питання не в кількості», – зауважив Глава держави.

За словами Президента, Україна показала свою міць під час протистояння збройній агресії на Донбасі.

«Всі готові у будь-який момент стати військовими й захищати свою державу. Думаю, що це найміцніший для нас сьогодні Альянс. Я вважаю, що він міцніший для нас, ніж будь-який військовий блок», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави запевнив, що Україна продовжуватиме свій шлях у НАТО, хоч деякі країни ставлять на цьому шляху «шлагбаум».