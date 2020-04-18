Володимир Зеленський: Україна однією з перших у світі запроваджує цифрові паспорти

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-презентації впровадження цифрового ID-паспорта та біометричного закордонного паспорта громадянина у мобільному додатку «Дія».

Глава держави нагадав, що на початку лютого було презентовано цей мобільний додаток з доступом до цифрових посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію авто, і це був перший важливий крок у реалізації стратегії «Держава у смартфоні».

«Минуло лише два місяці, і сьогодні ми робимо другий, не менш важливий і революційний крок – презентуємо цифровий паспорт громадянина України та закордонний паспорт, що відтепер також доступні у нашому застосунку «Дія», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна була десятою країною у світі, яка запровадила цифрові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію.

«Тепер станемо одними з перших, хто реалізував цифрові паспорти, і точно першими, хто надав їм такі ж юридичні права, що мають пластикові чи паперові. Україна – сучасна, Україна – технологічна. І ми щодня це доводимо», – зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, вже сьогодні українці мають можливість використовувати паспорт у смартфоні в багатьох життєвих ситуаціях: від пред’явлення поліції в умовах карантину до отримання банківських чи державних послуг.

«Я щиро вірю, що після завершення карантину цифровий паспорт стане невід'ємною частиною життя для понад 19,5 мільйонів громадян України, які сьогодні мають ID-картку чи біометричний паспорт громадянина», – наголосив Президент.