Володимир Зеленський: Україна сьогодні – це алмаз, який потребує огранювання із внутрішніх реформ і зовнішніх інвестицій

Нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з непривабливим статусом України, і сповнена рішучості для здійснення потужного економічного стрибка, заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

«Ви перебуваєте у справді феноменальній країні. Без зайвої скромності скажу, що це – один із найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля, це – Україна. Так, 28 років тут імітували важливі реформи, будували тіньову, непрозору систему – ми це знаємо. У результаті Україна стала таким собі економічним андердогом (невдахою. – Ред.). Але нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом», – сказав Президент, звертаючись до учасників форуму.

За його словами, коли дехто оцінює шанси України як невисокі, це ще більше мотивує владу.

«Коли нас недооцінюють – все це додає нам адреналіну, рішучості та сили для потужного економічного стрибка», – зазначив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що влада чудово розуміє, що потрібно для розвитку країни. «Це – рівні правила гри для всіх, очищення судової системи, подолання корупції, діджиталізація процесів, реформа освіти відповідно до викликів ХХІ століття, життєво важливі для економіки закони. Навіть коли вони непопулярні. Щодня разом з урядом та парламентом ми втілюємо в життя всі ці законопроекти», – сказав Глава держави.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна – це алмаз, який потребує огранювання із внутрішніх реформ та зовнішніх інвестицій, для того щоб стати справжнім діамантом не лише в серці Європи, а й в усьому світі.

«І я як Президент гарантую, що особисто готовий захищати кожну вашу інвестицію, кожну копійку, яку ви вкладаєте в українців», – заявив він.

Президент також прокоментував відео, яке було продемонстроване учасникам форуму перед його промовою. «На цьому відео було показано, що до 2050 року у світі буде два головних гравці – Китай та Індія. Та тут також було сказано, що футурологи іноді помиляються. Коли я вирішив іти в Президенти України, теж було два інших лідери. Але – футурологи іноді помиляються. Тому ми повинні зробити все, щоб і цього разу футурологи теж помилилися, і щоб поряд з Індією та Китаєм своє гідне місце посіла Україна», – наголосив Володимир Зеленський.